Il Natale rappresenta per i cristiani la celebrazione della nascita di Gesù, simbolo di speranza e rinnovamento. Tuttavia, anche tra i credenti, può succedere che il significato profondo di questa ricorrenza venga talvolta trascurato o dimenticato. In un contesto laico e occidentale, il Natale assume anche valori condivisi di solidarietà e famiglia, andando oltre il suo aspetto strettamente religioso.

Per i cristiani, il Natale segna l'arrivo di un Bambino speciale, l'unico Figlio di Dio. Forse, però, non sono pochi tra gli stessi credenti (c'è da temere: anche qualche alto prelato) ad averlo dimenticato. Prima della rivoluzione cristiana, tutto era diverso. Per la filosofia greca (pensate a Platone) c'era una superiorità schiacciante del mondo ideale rispetto a quello reale. Gli uomini? Dei poveri esseri rinchiusi in una caverna e persi dietro le ombre proiettate sulla parete, senza poter accedere alla realtà vera. Nella concezione romana, poi, lo status era tutto, e le classi un fondamento sociale imprescindibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il senso religioso (e pure laico, dunque occidentale) di questo Natale

Leggi anche: Arriva il compleanno di Maradona, Napoli festeggia il suo 'Natale laico'

Leggi anche: Il Natale ‘laico’ delle scuole di Chiuduno: “Visione di tolleranza verso tutte le religioni”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il senso del Natale L’idea religiosa è svanita Resta solo una fiaba laica - Christmas Carol, Jingle Bell, We wish you a merry Christmas, White Christmas, Last Christmas, e così via. quotidiano.net

«Il Senso religioso» per prendere coscienza della realtà - Ho iniziato a scrivere per L’Eco di Bergamo nel 2013 e da allora non mi sono più fermata. ecodibergamo.it

Giubileo, il senso laico e quello sacro - L’8 dicembre 2018, un freddo pomeriggio, con la folla assiepata davanti alla sede del Messaggero a via del Tritone, papa Francesco pronunciava – alla seconda visita di un pontefice al nostro giornale, ... ilmessaggero.it

LA MUSICA POP ED IL SENSO RELIGIOSO di Alberto Gamannossi Bigix !!! La musica pop e il senso religioso. Anzitutto occorre stabilire di cosa stiamo parlando. Vorremmo parlare di senso religioso nella musica pop. Ma cos'è il senso religioso Esso - facebook.com facebook