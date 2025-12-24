Il Senegal si sta già preparando per la prossima partita dopo la vittoria di apertura dell’AFCON

2025-12-23 20:39:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Nicolas Jackson ha segnato un gol per tempo mentre il Senegal ha aperto la stagione della Coppa d’Africa con una netta vittoria per 3-0 sul Botswana a Tangeri martedì sera. Gli ex campioni hanno offerto una prestazione imponente stabilendo un primo segnale mentre cercano di rivendicare il titolo che hanno ceduto alla Costa d’Avorio nel 2023. Il Senegal ha controllato la gara fin dall’inizio, travolgendo il Botswana con una pressione sostenuta e creando un flusso costante di occasioni. Il loro dominio è stato finalmente premiato cinque minuti prima dell’intervallo quando Jackson ha sbloccato la situazione, incontrando il cross di Ismail Jakobs dalla sinistra con un primo tempo composto che ha risolto ogni persistente frustrazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Senegal – Botswana 3-0: la doppietta di Jackson aiuta i favoriti dell’AFCON alla vittoria di routine

Leggi anche: Guarda Marocco vs Comore: streaming live, dettagli TV per l’apertura dell’AFCON

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

TRA 24 ORE RICEVERAI GRANDE FORTUNA E UNA SORPRESA DA QUESTO UOMO! ?

Il Senegal, un luogo dove i sorrisi aprono i cuori in pieno stile ‘teranga’. Dove la memoria storica e i patrimoni UNESCO si intrecciano a una natura che pare dipinta da un pittore, fra laghi rosa, mari verdi-azzurri e dune arancioni. Scegli una vacanza fuori dal c - facebook.com facebook