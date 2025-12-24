Il secolo fragile analizza il contesto attuale, caratterizzato da un mondo globalizzato e in rapido cambiamento. Attraverso strumenti storici e geopolitici, si cerca di comprendere le dinamiche che rendono il nostro tempo tanto complesso quanto vulnerabile. Un quadro in cui ogni crisi può avere ripercussioni estese, coinvolgendo territori e società lontane tra loro, e richiede una riflessione approfondita sulle sfide che affrontiamo quotidianamente.

Tanto la storiografia quanto l'indagine geopolitica stanno cercando, ormai da diversi anni, di fornirci alcuni strumenti utili ad analizzare il nostro presente, il mondo cioè nel quale viviamo e operiamo: un contesto planetario ormai caotico e globalizzato, sempre più a portata di mano grazie al progresso tecnologico ma – nel contempo – assai complesso e difficile da gestire, in cui ogni nuovo conflitto innesca un pericoloso effetto domino che sembra in grado di coinvolgere persino terre a noi lontane e pressoché sconosciute. Si tratta dunque di un mondo dall'equilibrio assai precario la cui instabilità non sarà più mitigata dall'azione delle grandi potenze, dal momento che la loro influenza ha subito un chiaro declino a seguito della dissoluzione degli imperi e della fine dell'ordine emerso alla conclusione del Secondo conflitto mondiale.

