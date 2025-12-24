Il San Carlo di Genny Sangiuliano | l' ex portavoce nominato all' ufficio stampa L' irritazione di Manfredi
Genny Sangiuliano, noto ex portavoce, è stato nominato responsabile dell'ufficio stampa del San Carlo di Napoli. Questa nomina ha suscitato alcune reazioni tra le autorità locali, tra cui l’irritazione del sindaco Manfredi. Sangiuliano, riconosciuto nel mondo della comunicazione, assume ora un ruolo importante all’interno del prestigioso teatro lirico napoletano, segnando un nuovo capitolo nella gestione della comunicazione istituzionale.
Il miracolino di Sangiuliano. Chi è il nuovo re della lirica a Napoli? Chi è il tenore che ristabilisce la giustizia violata? E’ Genny Sangiuliano, da oggi anche detto Genny San Carlino. Ricordate. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: San Carlo, il Tar respinge i ricorsi del sindaco Manfredi: Macciardi confermato al vertice del San Carlo
Il San Carlo di Genny Sangiuliano: l'ex portavoce nominato all'ufficio stampa. L'irritazione di Manfredi - Il nuovo sovrintendente Fulvio Macciardi nomina Andrea Petrella come capo ufficio stampa del Teatro San Carlo di Napoli, ma l'assenza di comunicazione con il sindaco alimenta i malumori ... ilfoglio.it
