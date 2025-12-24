Ci sono storie che non riescono a guadagnarsi un lieto fine. Ci provano, combattono il timore di chi è diffidente rispetto ad una idea innovativa. Ma, in fondo, certe storie non hanno il compito di arrivare al lieto fine ma solo di lasciare qualcosa, più o meno incisivo, in attesa che il tempo tragga le sue conclusioni. Se sarà fischiato o accolto da una normale indifferenza essendo ormai trascorso qualche anno, sarà il pubblico di Modena a sceglierlo dando voce al proprio sentimento in maniera libera e legittima. Ciò che la storia, però, ha lasciato dell’esperienza di Paolo Bianco sulla panchina del Modena è declinabile in più forme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ritorno al Braglia di Paolo Bianco: "Troveremo un Modena arrabbiato"

Leggi anche: Modena-Catanzaro al Braglia . La partita di Gianni Seghedoni

Leggi anche: Juve Stabia, niente da fare contro il Modena: al Braglia, vespe travolte 3-0

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Modena Fc, l'avversario: al Braglia scontro diretto con il Monza degli ex Paolo Bianco e Paulo Azzi; Modena Fc, al Braglia arriva il Monza: gialloblù al lavoro verso il match di venerdì; Matteo Migliori a TM: “Il Modena non è in crisi e col Monza due rientri importanti”.

#ModenaMonza, #biglietti in vendita per il match casalingo di venerdì al #Braglia - facebook.com facebook