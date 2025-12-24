“Regalo” di Natale amaro per i dipendenti della Freudenberg, multinazionale tedesca con sito produttivo a Rho. È stato infatti siglato l’accordo economico di definizione del piano di incentivi e ammortizzatori sociali che accompagna la chiusura definitiva dell’attività con il conseguente licenziamento collettivo. Inutile il mese di proteste e di scioperi dei lavoratori, arrivati anche alla sede centrale di Weinheim, in Germania: il Gruppo ha confermato la volontà di delocalizzare, spostando in Slovacchia e negli Stati Uniti la produzione. Diretti, interinali e a termine sono stati tutti licenziati e i loro nomi si aggiungono alla lista delle vittime delle delocalizzazioni che da anni interessano il nostro paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il "regalo" di Natale di Freudenberg: confermati la chiusura di Rho e i 42 licenziamenti. Accordo sugli incentivi

