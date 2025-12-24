In un contesto di tensione familiare, il Natale porta con sé una difficile decisione giudiziaria. La famiglia, coinvolta in un procedimento legale, si trova di fronte a una valutazione psichiatrica prevista entro quattro mesi. Nonostante gli sforzi di rieducazione, i giudici ritengono che i valori dei genitori rimangano insoddisfacenti, mettendo a rischio il benessere dei figli. Un momento delicato che evidenzia le sfide della tutela familiare e della giustizia.

La «rieducazione» di papà e mamma è ancora insoddisfacente: «Non rinunciano ai loro valori». Perciò verrà eseguita una perizia psichiatrica entro 120 giorni. Intanto i bambini restano in comunità: un trauma indelebile. Ci hanno messo più di un mese ma, alla fine, hanno deciso: il Tribunale dei minori dell’Aquila, con una ordinanza datata 11 dicembre (ma notificata agli avvocati solo ieri), stabilisce che i tre bambini di Nathan e Catherine Trevallion non potranno tornare a casa per Natale. Rimarranno nella struttura protetta dove si trovano da un mese e dove possono vedere la madre ore pasti e il padre qualche minuto ogni tanto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il regalo di Natale dei giudici. Famiglia nel bosco distrutta

Leggi anche: Famiglia nel bosco, che aspettano i giudici a decidere sul destino dei fratellini? Lo facciano entro Natale

Leggi anche: La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini: «Però sono apprezzabili i progressi dei genitori»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Genitori e figli del bosco insieme a Natale: controllo “attivo” di giudici e servizi sociali, spunta l’ipotesi del “monitoraggio” sulla famiglia; Famiglia nel bosco, obiettivo ricongiungimento a Natale dopo il ricorso bocciato dalla Corte d'Appello; Famiglia nel bosco, da giudici incarico per verificare lo stato 'psichico' dei genitori; Il regalo di Natale dei giudici. Famiglia nel bosco distrutta.

La famiglia del bosco riunita a Natale sotto il controllo di giudici e servizi sociali: spunta la concessione motivata dal “cambiamento” dei genitori - Palmoli, i legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion puntano al ricongiungimento immediato con i tre figli sotto monitoraggio istituzionale nella Casetta di Nonna Gemma. quotidiano.net