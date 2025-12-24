Il regalo di Natale dei giudici Famiglia nel bosco distrutta
In un contesto di tensione familiare, il Natale porta con sé una difficile decisione giudiziaria. La famiglia, coinvolta in un procedimento legale, si trova di fronte a una valutazione psichiatrica prevista entro quattro mesi. Nonostante gli sforzi di rieducazione, i giudici ritengono che i valori dei genitori rimangano insoddisfacenti, mettendo a rischio il benessere dei figli. Un momento delicato che evidenzia le sfide della tutela familiare e della giustizia.
La «rieducazione» di papà e mamma è ancora insoddisfacente: «Non rinunciano ai loro valori». Perciò verrà eseguita una perizia psichiatrica entro 120 giorni. Intanto i bambini restano in comunità: un trauma indelebile. Ci hanno messo più di un mese ma, alla fine, hanno deciso: il Tribunale dei minori dell’Aquila, con una ordinanza datata 11 dicembre (ma notificata agli avvocati solo ieri), stabilisce che i tre bambini di Nathan e Catherine Trevallion non potranno tornare a casa per Natale. Rimarranno nella struttura protetta dove si trovano da un mese e dove possono vedere la madre ore pasti e il padre qualche minuto ogni tanto. 🔗 Leggi su Laverita.info
