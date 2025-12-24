Il re della tradizione Ora arriva il panettone in formato magnum

Il panettone è da sempre simbolo della tradizione natalizia, un dolce che unisce famiglia e ricordi. Ora, per chi desidera condividere con più persone o gustare una porzione più generosa, arriva il formato magnum. Un modo semplice e autentico per arricchire le festività senza rinunciare alla qualità e alla tradizione.

Che sia uno dei comfort food più terapeutici in circolazione è sicuro. Certo, non propriamente regalato. Ma se può consolare, nella Brianza Monzese l'amato panettone artigianale risulta meno inavvicinabile di quanto succeda a Milano. Per la cronaca, il "tradizionale" a Monza e dintorni viaggia a un prezzo che si aggira mediamente tra i 28 e i 40 euro al chilo (con qualche comprensibile eccezione) contro i 34-46 euro rintracciabili nella metropoli lombarda. E allora, via con le proposte più interessanti. Precedenza assoluta per le insegne di Giussano, indiscussa capitale dell'arte bianca. In via Catalani 110, la pasticceria Verga si presenta con proposte di assoluta eccellenza, partendo dal "classico" (36 euro) per arrivare ai panettoni ai marron glacé e al duo "pere-cioccolato" (tutti a 40 euro), quindi al "Babanettone" inzuppato con il rhum (stesso costo).

