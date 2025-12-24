Il Puccini Day da record. Incassati 161 mila euro.

Il Puccini Day ha registrato un risultato eccezionale, con incassi totali di 161 mila euro. Questa cifra conferma le aspettative di un grande successo per l’evento, sottolineando l’interesse e la partecipazione del pubblico. Un dato che rafforza l’importanza di questa giornata dedicata al compositore toscano, evidenziando l’efficacia delle iniziative culturali nel coinvolgere e attrarre il pubblico.

Confermata nei numeri la sensazione che gli incassi al botteghino nel giorno del Puccini day fossero stati da record. E in effetti nel giorno del compleanno del maestro - tradizionalmente riservato dalla Fondazione Festival Puccini – per vendere i biglietti della stagione successiva a metà prezzo – gli incassi al botteghino hanno fatto registrare un incremento di oltre 56mila euro rispetto al 2024. E nel complesso sono stati staccati addirittura 1.029 biglietti in più sempre rispetto all’anno precedente. Quest’anno sono stati venduti complessivamente3.662 biglietti che hanno garantito alle casse del Festival un’entrata di 161. 🔗 Leggi su Lanazione.it

