Il prossimo avversario Il Tau Altopascio è in grande forma Carica Maraia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ una delle grandi sorprese del girone il Tau Altopascio, avversario della Robur alla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio ed inserito la scorsa estate nel girone E dopo diverse stagioni nel girone D. La formazione di mister Maraia, autentica ‘bestia’ nera per la Robur, ha chiuso il girone di andata a quota 36 al terzo posto in classifica a +11 sul Siena e a -1 dalla seconda della classe Seravezza e soprattutto con un nettissimo successo sul malcapitato Follonica Gavorrano, sconfitto in provincia di Lucca con un tennistico 6-1 domenica scorsa. "Siamo contenti per la società dopo la bella vittoria di domenica che rende il nostro Natale più felice – così l’ex allenatore di Pontedera e Lucchese -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

