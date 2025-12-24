Il proprietario non gli rinnova l' affitto Lui distrugge la casa

Il proprietario non gli ha rinnovato l'affitto e lui ha distrutto l'abitazione, causando migliaia di euro di danni. È accaduto a Montevarchi la settimana scorsa. Il responsabile, un 21enne originario del Mali e con alcuni precedenti di polizia, è stato denunciato e arrestato. Il contratto per la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

