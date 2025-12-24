Il primo transatlantico da Museo I cento anni del Conte Biancamano

Il Museo dedicato al Conte Biancamano celebra i cento anni di questa storica nave transatlantica. Un simbolo di ingegno e intraprendenza, testimonianza di un’epoca in cui l’innovazione e la maestria erano al centro della cultura marittima. La mostra offre un’occasione per conoscere la storia e l’importanza di un'icona che ha attraversato il tempo, mantenendo vivo il ricordo di un’epoca d’oro del mare.

Meraviglia che resiste a sforzi enormi, la nave "fa il più grande onore tanto all’arditezza quanto all’intelligenza dell’uomo", diceva un grande filosofo più di due secoli fa. E ancora non aveva visto il transatlantico Conte Biancamano. Un gigante del mare pesante oltre 24 mila tonnellate, lungo 200 metri e largo 23, pescaggio di 7,9 metri, doppie eliche alimentate da sette caldaie e due turbine a doppio riduttore per un totale di 24.870 cv che lo portano a una velocità di 21 nodi all’ora, capace di ospitare 459 membri d’equipaggio e 1.750 passeggeri. Intitolato al capostipite dei Savoia. Nella flotta del Lloyd sabaudo, entra in servizio il 20 novembre 1925, sulla linea Genova-Napoli-New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il primo transatlantico da Museo. I cento anni del Conte Biancamano Leggi anche: C'era una volta il Conte Biancamano: la storia del grande transatlantico salpato esattamente cento anni fa Leggi anche: Cento anni fa moriva Adriano Bennicelli, per tutti il conte Tacchia: fu il primo trombato eccellente delle elezioni in Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il primo transatlantico da Museo. I cento anni del Conte Biancamano. Il primo transatlantico da Museo. I cento anni del Conte Biancamano - Meraviglia che resiste a sforzi enormi, la nave "fa il più grande onore tanto all’arditezza quanto all’intelligenza dell’uomo", diceva un grande filosofo più di due secoli fa. quotidiano.net

Air Transat atterrerà anche a Tirana La compagnia aerea canadese Air Transat ha deciso di attivare il nuovo volo stagionale tra Toronto e Tirana. È il primo transatlantico diretto sul Nord America. Volo settimanale Il collegamento sarà dal 18 giugno all'8 ottobr - facebook.com facebook

Il #18dicembre 1919 moriva sir #JohnAlcock. Aviatore. Con Arthur Brown come navigatore completò il primo volo transatlantico senza scalo il 15/6/1919. Ricevettero un premio di £ 10.000 dal quotidiano Daily Mail e furono nominati cavalieri. Morì in un inciden x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.