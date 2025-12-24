Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 24 Dicembre 2025, si attesta a 0,110 €kWh. Analizzando la giornata precedente (23 Dicembre 2025), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,098 €kWh (alle ore 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,120 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 2 e le 6), mentre il picco di costo si è verificato nella fascia serale, tra le 19 e le 21. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di una gestione attenta dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

