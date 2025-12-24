Il presidente di Confindustria commosso dai regali del governo in manovra | Ci ha dato 15 miliardi in un triennio

“Non possiamo dire che l’industria non sia stata ascoltata. Avevamo chiesto 8 miliardi l’anno per tre anni. Il governo ha capito che anche dalla ripresa dell’industria dipende il futuro dell’Italia e gli stanziamenti nel triennio sono arrivati a oltre 15 miliardi “. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, parla al Corriere della Sera della legge di Bilancio approvata ieri dal Senato dopo giorni di convulsioni e sembra trattenere a stento la commozione per l’inattesa generosità del governo. Oggi Il Sole24Ore, edito dalla confederazione, riepiloga il pacchetto imprese inserito last minute in manovra e il piatto è ricco: 2,5 miliardi nel triennio 2026-2028 per l’ iperammortamento, 1,3 miliardi per Transizione 4. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

