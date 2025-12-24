Il Presepe vivente a Porto Ercole

Il Presepe vivente di Porto Ercole torna a rappresentare la natività nelle strade del centro storico. Un’occasione per vivere in modo autentico e rispettoso le tradizioni natalizie, coinvolgendo la comunità e i visitatori in un percorso suggestivo e tranquillo. L’evento contribuisce a preservare la cultura locale, offrendo un momento di riflessione e condivisione durante le festività.

Torna il tradizionale Presepe vivente di Porto Ercole. Le vie del paese antico rivivranno la rappresentazione della natività che allieterà le festività natalizie. Un percorso tra i personaggi del Presepe, dalla reggia di Erode, l'accampamento dei soldati romani e la Grotta di Betlemme. Si terrà venerdì, domenica e il 6 gennaio dalle 16.30 alle 19, a ingresso libero (venerdì e il 6 gennaio saranno presenti anche gli zampognari che sfileranno per le vie del borgo). Il 6 gennaio inoltre, alle 17.30 nella chiesa di Sant'Erasmo, ci sarà un concerto del Coro Ager Cosanus. Il 'debutto' quindi sarà venerdì quando piazza Santa Barbara aprirà a tutti i visitatori che potranno trovare al suo interno una delle rappresentazioni più caratteristiche della zona.

A Porto Ercole torna il presepe vivente: centinaia di personaggi in costumi d’epoca - PORTO ERCOLE – Con il Natale torna a Porto Ercole la magia del Presepe vivente. ilgiunco.net

Argentario, gli appuntamenti per le festività: torna la pista sul ghiaccio - Monte Argentario, 26 novembre 2024 – A Porto Santo Stefano torna la pista di pattinaggio, a Porto Ercole protagonisti saranno invece il Presepe Vivente e la Casa di Babbo Natale. lanazione.it

