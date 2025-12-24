Il Presepe e le radici i video auguri di Meloni sui social

AGI - «Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici, e una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro». Con queste parole Giorgia Meloni rivolge via social i suoi auguri di Natale «a tutti gli italiani». Un video di un minuto e ventiquattro secondi, senza insegne o location istituzionali, si apre in uno scenario casalingo, con l'albero di Natale e un presepe alle spalle della presidente del Consiglio. Si chiude con una panoramica su un altro presepe, quello ospitato sotto il colonnato interno di Palazzo Chigi, ripreso da un drone mentre si conclude la melodia in stile carillon.

Natale, gli auguri di Meloni: “Il presepe simbolo di identità e valori” - (LaPresse) Un messaggio di auguri e di riflessione quello diffuso sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia di Natale. lapresse.it

Meloni, il video con gli auguri di Natale: «Una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura del futuro» - A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, ... msn.com

Gli auguri social della premier Meloni: 'Il presepe come valore e radici. È il simbolo che ci ricorda cosa sia il Natale' #ANSA x.com

