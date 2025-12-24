Il premio Bonaventura al medico Della Cagnoletta

Il Comune di Colorina assegna il premio Bonaventura al dottor Fabio Della Cagnoletta, riconoscendogli un contributo significativo alla comunità. La onorificenza “Colorinese dell’anno 2025” valorizza cittadini che hanno contribuito allo sviluppo e al benessere del paese. La scelta di premiare il dottor Della Cagnoletta riflette l’apprezzamento per il suo impegno professionale e il suo ruolo nella crescita di Colorina.

Il premio Bonaventura va a Fabio Della Cagnoletta. È lui, stimatissimo medico, il vincitore del “Bonaventura - colorinese dell’anno 2025“, l’onorificenza riservata dal comune di Colorina a quei cittadini che hanno offerto un contributo particolarmente significativo alla crescita del paese valtellinese. Il premio gli è stato consegnato dal sindaco di Colorina Doriano Codega nei giorni scorsi, in occasione della kermesse ColoriNatale 2025 in una piazza gremita. Della Cagnoletta è stato premiato per il suo lavoro nel quale non ha mai fatto mancare il suo impegno. "Per parecchi decenni – si legge nella motivazione del riconoscimento scritta dal Comune di Colorina – Tu sei stato un punto di riferimento insostituibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il premio Bonaventura al medico Della Cagnoletta Leggi anche: Colorina ringrazia il medico Fabio Della Cagnoletta: a lui il Premio Bonaventura 2025 Leggi anche: Il fisico premio Nobel anziché il medico per il Comitato antidoping: l’affaire Parisi al ministero della Salute (che poi si scusa) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Colorina ringrazia il medico Fabio Della Cagnoletta: a lui il Premio Bonaventura 2025; Fabio Della Cagnoletta è il Colorinese dell’anno 2025. +++ Premio Bonaventura – Colorinese dell’anno 2025 +++ Siamo lieti di annunciare che il Premio Bonaventura – Colorinese dell’anno 2025 è stato assegnato a Fabio Della Cagnoletta. #Colorina #PremioBonaventura #valtellina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.