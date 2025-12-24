Il Poggibonsi spera nel nuovo anno Segnali di ripresa ora da confermare
Sta per andare in archivio per l’ambiente giallorosso un anno solare avaro di soddisfazioni in materia di verdetti sul campo di gioco. Sul piano strettamente numerico, gli esiti dei conclusivi 180 minuti dell’andata sembrano offrire ai Leoni per il 2026 una ritrovata speranza di risalita. Sebbene sia necessario moltiplicare gli sforzi, da parte delle componenti del Poggibonsi, per cercare la rimonta ed entrare almeno nei i playout della D. Che rappresenterebbero di sicuro un risultato non disprezzabile – per quanto tuttora difficile da conquistare – per un team che staziona nelle posizioni di coda sin dalle battute iniziali del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
