AGI - “Sono ateo, per cui non gli faccio gli auguri di Natale; lo accarezzo come faccio tutti i giorni: una volta la mattina quando mi alzo e un’altra la sera prima di andare a letto”. Gilberto De Santis, 68 anni, romano, detto “er Secco”, è un rappresentante di commercio in pensione appassionato di poesia romanesca: ha fatto rilegare una raccolta di componimenti dal titolo “Piagni e ridi”, l’agrodolce della vita. Paradossalmente, però, è conosciuto pure per un dolore che non lo lascia mai. Gli è morto l’unico affetto col quale era disposto a condividere la sua vita: il gatto Alfio, un tigrato di colore grigio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il poeta e il gatto imbalsamato

Leggi anche: Il poeta dei tasti. Ecco il pianista. Tony Siqi Yun

Leggi anche: Pasolini, 50 anni senza il poeta: il delitto che continua a interrogare l'Italia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Salerno, sfregiati i murales di Gatto: «Vandali? No, è stupidità e ignoranza» - Questa volta, a finire nel mirino dei balordi, sono stati i murales realizzati per rendere omaggio alla memoria del poeta salernitano Alfonso Gatto. ilmattino.it

Alfonso Gatto, poeta in bicicletta - Per l’Unità seguì il Giro d’Italia del 1947 e del 1948, per il Giornale del Mattino il Tour del 1958 e il Giro del 1959. ilfoglio.it

Salerno, i versi del poeta Gatto tornano sulle pareti ristrutturate a Le Fornelle - «E per la libertà chiedevo ai mari/ la parola del vento che precorre / le sue distanze, il brivido che corre/ sull’acqua, l’orizzonte della torre/ che oltre il vedere sembra di vedere/ bianca nel ... ilmattino.it

Poesia del poeta salernitano Alfonso Gatto sui muri del Vicolo della Neve nel centro storico #fondazionealfonsogatto - facebook.com facebook