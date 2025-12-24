Cosa succede quando un pilota incontra un bambino, che nondimeno, è un piccolo principe? Succede che narrare una storia è necessario. E che, forse, anche la loro è una storia da raccontare, in una cornice da incorniciare, tra la ricerca del pozzo, il ricordo dell’asteroide, di un serpente, della rosa con cui vive, della volpe che diventerà sua amica, ma anche di quell’ubriacone che continua a bere per dimenticare la vergogna di bere. Insomma, è la storia che Antoine de Saint-Exupéry ha fatto diventare un capolavoro per l’infanzia e che arriva venerdì alle 18, sabato alle 21 e domenica alle 16,45 al Teatro Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il piccolo principe’ di Dall’Orto

Leggi anche: Il Piccolo Principe

Leggi anche: "Il piccolo principe" al Teatro Puccini di Firenze

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Piccolo Principe. Al Teatro Puccini un viaggio poetico tra prosa ed emozioni - facebook.com facebook

IL PICCOLO PRINCIPE AL TEATRO AUGUSTEO! Venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 Sabato 28 febbraio 2026 ore 17.30 e ore 21 Domenica 01 marzo 2026 ore 18 IL PICCOLO PRINCIPE Biglietti al teatro, online su Ticketone e Bigliettoveloce bigliettoveloce.it/s x.com