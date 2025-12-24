’Il piccolo principe’ di Dall’Orto

Cosa succede quando un pilota incontra un bambino, che nondimeno, è un piccolo principe? Succede che narrare una storia è necessario. E che, forse, anche la loro è una storia da raccontare, in una cornice da incorniciare, tra la ricerca del pozzo, il ricordo dell’asteroide, di un serpente, della rosa con cui vive, della volpe che diventerà sua amica, ma anche di quell’ubriacone che continua a bere per dimenticare la vergogna di bere. Insomma, è la storia che Antoine de Saint-Exupéry ha fatto diventare un capolavoro per l’infanzia e che arriva venerdì alle 18, sabato alle 21 e domenica alle 16,45 al Teatro Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

