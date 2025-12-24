Il Pd young di Boccia e la vecchia sinistra che vuole parlare ai ventenni

Un Pd young? A leggere le parole di Francesco Boccia («Boccia young ») riportate dal Foglio sembra di capire che il relativamente giovane gruppo dirigente schleiniano punti a ringiovanire sé stesso per meglio andare a caccia dei voti degli elettori under-25. Proposito lodevole. Anzi, necessario anche se non sufficiente. Se non altro perché i giovani sono pochi rispetto a una volta, quando effettivamente il voto giovanile a favore della sinistra determinò un forte cambiamento politico: era mezzo secolo fa. Comunque, siccome non si butta via niente, ben venga una rinnovata attenzione della sinistra verso queste giovani generazioni delle quali nessuno, almeno tra i politici, riesce ad acciuffare quel filo rosso che ne faciliti l'interpretazione delle domande.

Schlein e i suoi vorrebbero i voti degli under-25 ma senza una vera agenda su scuola, lavoro e futuro. Tra slogan generazionali e dirigenti stagionati, il rischio è inseguire ... - Tra slogan generazionali e dirigenti stagionati, il rischio è inseguire un elettorato che continu ... linkiesta.it

