Il paradosso della Lazio di Lotito non ha neanche sponsor sulla maglia ma vuole entrare nel Nasdaq

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio di Lotito vuole entrare nella borsa internazionale. Il club romano fu il primo nel 1998 a quotarsi nella borsa italiana e ora vuole seguire le orme del Psg e del Cadiz, nonostante al momento la sua realtà economica dica ben altro – come spiega il Paìs sulla propria edizione odierna. La Lazio entra nel Nasdaq, ha seguito l’esempio del Cadice (Paìs). “La Lazio, la squadra di Serie A già quotata alla Borsa Italiana, è prossima ad entrare a far parte del Nasdaq, la seconda borsa valori più grande degli Stati Uniti. . Il club romano, che è stato il primo a quotarsi alla Borsa Italiana nel 1998, è ora pronto a diventare il primo club italiano a quotarsi su una borsa internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

