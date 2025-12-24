Il paradiso delle signore non va in onda stop delle puntate 24 25 e 26 dicembre | quando ritorna dopo Natale

Il Paradiso delle Signore si prende una pausa per il Natale: la celebre soap pomeridiana di Rai1 non andrà in onda il 24, 25 e 26 dicembre. Quando tornerà e cosa vedremo nelle prossime puntate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre, quando torna in onda e anticipazioni

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 24 dicembre: i motivi e quando tornerà in TV

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Paradiso delle Signore, la sosta natalizia si allunga: pausa extra (e imprevista). Cambia la programmazione; Il Paradiso delle signore 10 si ferma per Natale: ecco quando tornerà su Rai 1; Il Paradiso delle signore, le anticipazioni della puntata speciale oggi su RaiPlay; Il Paradiso delle Signore non va in onda a Natale, 24, 25 e 26 dicembre. Cosa va al suo posto e quando torna in tv.

Il Paradiso delle Signore allunga la pausa natalizia: ecco quando tornerà in onda il daily di Rai 1 - La soap di Rai 1 si è già fermata per le feste di Natale, ma a quanto pare sembra allungare di qualche giorno lo stop. movieplayer.it