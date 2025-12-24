Il paradiso delle signore non va in onda cosa succede!

Il Paradiso delle Signore, la celebre soap pomeridiana di Rai1, si prende una breve pausa durante le festività natalizie. Le puntate non andranno in onda il 24, 25 e 26 dicembre, giorni in cui il palinsesto del primo pomeriggio sarà arricchito da film e programmi a tema natalizio, pensati per accompagnare gli spettatori nelle giornate di festa. Dopo l’ultimo appuntamento trasmesso martedì 23 dicembre, i fan dovranno attendere qualche giorno in più per ritrovare i loro personaggi preferiti sul piccolo schermo. La sospensione delle trasmissioni sarà comunque breve: la soap tornerà in onda lunedì 29 dicembre, sempre nel consueto orario del primo pomeriggio, con episodi inediti che riprenderanno dal punto in cui le storie si erano interrotte prima della pausa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

