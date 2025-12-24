Il paradiso delle signore non va in onda cosa succede!
Il Paradiso delle Signore, la celebre soap pomeridiana di Rai1, si prende una breve pausa durante le festività natalizie. Le puntate non andranno in onda il 24, 25 e 26 dicembre, giorni in cui il palinsesto del primo pomeriggio sarà arricchito da film e programmi a tema natalizio, pensati per accompagnare gli spettatori nelle giornate di festa. Dopo l’ultimo appuntamento trasmesso martedì 23 dicembre, i fan dovranno attendere qualche giorno in più per ritrovare i loro personaggi preferiti sul piccolo schermo. La sospensione delle trasmissioni sarà comunque breve: la soap tornerà in onda lunedì 29 dicembre, sempre nel consueto orario del primo pomeriggio, con episodi inediti che riprenderanno dal punto in cui le storie si erano interrotte prima della pausa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre, quando torna in onda e anticipazioni
Leggi anche: Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 8 dicembre 2025
Il Paradiso delle Signore, le trame del 22 e 23 dicembre 2025; Il Paradiso delle Signore non va in onda a Natale, 24, 25 e 26 dicembre. Cosa va al suo posto e quando torna in tv; Il Paradiso delle Signore, tre puntate cancellate e Adelaide rovina il Natale di Marcello e Rosa; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 e 23 dicembre: Marcello rischia di saltare la Vigilia con Rosa.
Il paradiso delle signore non va in onda, stop delle puntate 24, 25 e 26 dicembre: quando ritorna dopo Natale - Il Paradiso delle Signore si prende una pausa per il Natale: la celebre soap pomeridiana di Rai1 non andrà in onda il 24, 25 e 26 dicembre ... fanpage.it
Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 24 dicembre: i motivi e quando tornerà in TV - Salta oggi l'appuntamento su Rai Uno con Il Paradiso delle Signore: perché la soap non va in onda e quando tornerà sul piccolo schermo? superguidatv.it
Il Paradiso delle Signore, la Soap non va in onda il 24 dicembre 2025: ecco cosa sta succedendo - Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore. msn.com
Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Cosa potrebbe succedere nel 2026?
Prima della pausa natalizia, Il Paradiso delle Signore sorprende il pubblico con una puntata speciale disponibile solo su RaiPlay. Un appuntamento inedito che anticipa nuovi intrecci e colpi di scena. - facebook.com facebook
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 19 dicembre: Marcello in allarme per Adelaide, Roberto incassa un colpo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.