La soap di Rai 1 si è già fermata per le feste di Natale, ma a quanto pare sembra allungare di qualche giorno lo stop. Quando potremo vedere i nuovi episodi? Il grande magazzino più famoso del pomeriggio televisivo abbassa le serrande per le festività, ma lo fa con tempi più lunghi del solito. Il Paradiso delle Signore si ferma per la pausa natalizia e, complice il calendario delle feste di quest'anno, la sosta si estende oltre le previsioni iniziali. Si tratta di una scelta di palinsesto che rimescola il daytime di Rai 1 e lascia i fan in attesa di sapere come andrà a finire il piano di Adelaide. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore allunga la pausa natalizia: ecco quando tornerà in onda il daily di Rai 1

Leggi anche: Il Paradiso Delle Signore Dal 22 Al 26 Dicembre 2025: Ecco Quando Si Ferma Per La Pausa Natalizia!

Leggi anche: Il Paradiso delle signore 10 si ferma per Natale: ecco quando tornerà su Rai 1

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Paradiso delle Signore, la sosta natalizia si allunga: pausa extra (e imprevista). Cambia la programmazione; Il Paradiso delle signore 10 si ferma per Natale: ecco quando tornerà su Rai 1; Il Paradiso delle Signore, tre puntate cancellate e Adelaide rovina il Natale di Marcello e Rosa; STOP IMPROVVISO - Il Paradiso delle Signore chiude: la Rai prende una decisione che delude molti spettatori.

Il Paradiso delle Signore, la sosta natalizia si allunga: pausa extra (e imprevista). Cambia la programmazione - Il Paradiso delle Signore si ferma da oggi 24 dicembre, ma il sito Raiplay segnala una sosta molto più lunga del previsto: ecco il nuovo calendario e quando torna ... libero.it