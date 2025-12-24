Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro | Grazie per essere qui anche con la pioggia auguri a tutti
Il pontefice prima di celebrare la messa della Notte di Natale ha voluto salutare di persona i fedeli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Messa della notte di Natale, la diretta. Papa Leone a sorpresa in piazza San Pietro: «Grazie per essere venuti anche con la pioggia» - Dalla messa nella notte di Natale alla chiusura del Giubileo per l'Epifania Papa Leone si appresta a presiedere le celebrazioni liturgiche natalizie che si svolgeranno ... ilgazzettino.it
La sorpresa del Papa, Prevost si affaccia in piazza prima della messa di Natale. Diretta tv - Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 – Si è affacciato sul sagrato di San Pietro, per salutare i fedeli in attesa sotto la pioggia. quotidiano.net
Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli - Il Pontefice prima dell'inizio della messa di Natale è uscito a sorpresa sul sagrato di Piazza San Pietro per salutare i fedeli ... msn.com
Papa Leone XIV a sorpresa in Senato, ecco la dedica lasciata dal Pontefice - facebook.com facebook
Visita a sorpresa di #Papa #Leone XIV a Piazzale della Minerva al #Senato, per la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. x.com
