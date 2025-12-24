Il palco di Eurovision 2026 in Austria non è una svastica

Diverse convidisioni riportano tra il serio e il faceto l’immagine di quello che dovrebbe essere il palco del contest musicale di Eurovision 2026. La somiglianza con una svastica è notevole. Ma l’immagine non è autentica. Per chi ha fretta:. Circola in rete la presunta immagine del palco di Eurovision 2026 a forma di svastica.. In realtà la fonte originale è un account satirico.. Le immagini ufficiali dell’evento sono totalmente diverse.. Analisi. Le condivisioni dell’immagine del palco di Eurovision 2026 a forma di svastica riportano la seguente didascalia: L’Austria pubblica design scenografico per l’Eurovision 2026 Il palco di Eurovision 2026 è una svastica malcelata?. 🔗 Leggi su Open.online

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

