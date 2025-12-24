Il paese si illumina per le feste e si riempie ovunque di presepi
Le Piastre si preparano alle festività con due iniziative dedicate alla tradizione e alla comunità. Durante questo periodo, il paese si anima con luci e presepi, creando un’atmosfera tipica delle feste. Come sottolinea il Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini, l’impegno delle Piastre nel valorizzare queste tradizioni è costante e significativo. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e rispetto per le radici locali.
Le Piastre celebra le festività con due belle iniziative. "Come al solito – spiega il Magnifico Rettore dell’ Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini – noi alle Piastre facciamo cose straordinarie. Quest’anno ne abbiamo due: una è il panettone e l’altra è la serie dei fantasmagorici presepi. Siamo anche alla 36° edizione del concorso dedicato al presepe più bello. I presepi sono stati allestiti in parte dai paesani e, in parte da artisti che hanno "arredato" il paese, quindi ci sono installazioni artistiche, artigianali e amatoriali. In totale ce ne sono un centinaio, ed è stato illuminato tutto il paese anche con l’albero in piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
