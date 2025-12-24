Il nuovo piano socio sanitario del Piemonte | Investimento di 5 miliardi per modernizzare la sanità

Il nuovo piano socio sanitario del Piemonte è realtà. Lo ha approvato il Consiglio regionale lunedì 22 dicembre, dopo un ampio dibattito in aula."Abbiamo fatto un grande lavoro di cui ringrazio gli assessori Riboldi e Marrone, i tecnici e il Consiglio che ha dimostrato una grande maturità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approvato in Consiglio regionale il nuovo piano socio-sanitario: prevede anche numerosi interventi di edilizia sanitaria - «È un'approvazione storica, perché un Piano di programmazione mancava da trent'anni e oggi finalmente c'è» commenta Cirio ... quotidianopiemontese.it