Il nuovo piano di pace per l’Ucraina ecco i 20 punti concordati da Kiev e Usa ma su 2 non c’è consenso
Sovranità dell’Ucraina, forze armate, forze internazionali, adesione all’Unione europea e utilizzo del Mar Nero. Volodymyr Zelensky ha rivelato i dettagli dell’ultimo piano in 20 punti per porre fine alla guerra, affermando che è stato concordato tra i negoziatori di Kiev e Washington e inviato a Mosca. In attesa di una risposta dalla Russia il presidente ucraino ha delineato punto per punto il documento in conferenza stampa a Kiev, sottolineando tuttavia che “ non c’è consenso con gli Usa sui territori e sulla centrale di Zaporizhzhia “. Parlando con i giornalisti a Kiev Zelensky ha in più aggiunto che il piano americano “non pretende che l’Ucraina rinunci formalmente alla Nato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ucraina, i 19 punti del piano di pace Usa-Kiev: ingresso nella Nato solo su consenso membri, esercito limitato a 800mila uomini, elezioni dopo firma
Leggi anche: Guerra ucraina, il nuovo piano di pace Usa in 20 punti: ecco come reagirà la Nato in caso di attacco russo
Tajani sul piano di pace per l’Ucraina | Occasione che non possiamo perdere Italia sempre più centrale.
Il nuovo piano di pace per l’Ucraina, ecco i 20 punti concordati da Kiev e Usa (ma su 2 “non c’è consenso”) - Zelensky rivela i dettagli dell'accordo inviato a Mosca, ma ammette: non c'è consenso con gli Usa su territori e centrale di Zaporizhzhia ... ilfattoquotidiano.it
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky - Il presidente ucraino Zelensky ha illustrato oggi alla stampa la bozza del piano in 20 punti per la pace con la Russia, elaborato nei negoziati di Miami ... fanpage.it
Guerra ucraina, il nuovo piano di pace Usa in 20 punti: ecco come reagirà la Nato in caso di attacco russo - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato i dettagli dell'ultimo piano promosso dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, indicando che e stato negoziato tra ... msn.com
UCRAINA | Il nuovo piano Usa-Ucraina in 20 punti per porre fine alla guerra #ANSA x.com
Esplode un altro ordigno a Mosca, tre vittime. Zelensky dice che il nuovo piano per l'Ucraina non prevede la rinuncia alla NATO. Papa Leone lancia nuovamente un appello per una tregua natalizia in tutto il mondo. Negato il visto all'ex Commissario UE Breton - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.