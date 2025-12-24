Il nuovo piano di pace per l’Ucraina ecco i 20 punti concordati da Kiev e Usa ma su 2 non c’è consenso

Sovranità dell’Ucraina, forze armate, forze internazionali, adesione all’Unione europea e utilizzo del Mar Nero. Volodymyr Zelensky ha rivelato i dettagli dell’ultimo piano in 20 punti per porre fine alla guerra, affermando che è stato concordato tra i negoziatori di Kiev e Washington e inviato a Mosca. In attesa di una risposta dalla Russia il presidente ucraino ha delineato punto per punto il documento in conferenza stampa a Kiev, sottolineando tuttavia che “ non c’è consenso con gli Usa sui territori e sulla centrale di Zaporizhzhia “. Parlando con i giornalisti a Kiev Zelensky ha in più aggiunto che il piano americano “non pretende che l’Ucraina rinunci formalmente alla Nato “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

