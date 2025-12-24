Il nuovo film di Checco Zalone dalla notte di Natale Buen camino
“Buen camino” esce domani. E c’è chi ha preso per buono che domani coincida proprio con la mezzanotte (o quasi). È il caso del cinema Verdi di Martina Franca che alle 0,30 del 25 dicembre programma la prima delle 72 proiezioni del nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante. In altre zone d’Italia ci sono multisale che hanno programmato fino a 25 proiezioni al giorno. E le prenotazioni degli spettacoli vanno a ruba. Si preannuncia un altro successo al botteghino insomma. L'articolo Il nuovo film di Checco Zalone dalla notte di Natale "Buen camino" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
