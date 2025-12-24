“Buen camino” esce domani. E c’è chi ha preso per buono che domani coincida proprio con la mezzanotte (o quasi). È il caso del cinema Verdi di Martina Franca che alle 0,30 del 25 dicembre programma la prima delle 72 proiezioni del nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante. In altre zone d’Italia ci sono multisale che hanno programmato fino a 25 proiezioni al giorno. E le prenotazioni degli spettacoli vanno a ruba. Si preannuncia un altro successo al botteghino insomma. L'articolo Il nuovo film di Checco Zalone dalla notte di Natale "Buen camino" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Il nuovo film di Checco Zalone dalla notte di Natale "Buen camino"

Leggi anche: 'Buen Camino', il nuovo film di Checco Zalone a Natale. Le anteprime a Bari

Leggi anche: Checco Zalone, ecco il trailer di Buen Camino, il suo nuovo film nei cinema a Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dove è stato girato Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone; Checco Zalone e Buen Camino, un film tra padri smarriti, comicità e cammini interiori; “Buen camino”, Zalone in tono minore ma ognuno ride a modo suo. La recensione; Com'è insomma il nuovo film di Checco Zalone.

Buen Camino, Checco Zalone moscio verso Santiago. Battute su lager e Gaza, ma la minestra è riscaldata - Il nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante ripete vecchie formule tra battute su Gaza e lager che non convincono ... ilfattoquotidiano.it