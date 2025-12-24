Il nodo delle elezioni | Probabili le primarie Scavuzzo? Bene così

Le primarie di coalizione sembrano imminenti, rappresentando un passo importante per la selezione del candidato sindaco. È auspicabile che coinvolgano più forze politiche, andando oltre le candidature interne al Partito Democratico. Questa modalità favorisce una scelta condivisa e rappresentativa, contribuendo a rafforzare il processo democratico e l’unità della coalizione. La discussione su Scavuzzo e altre candidature resta aperta, in un quadro di confronto trasparente e costruttivo.

Le primarie sono molto probabili, ma è bene che siano di coalizione, non solo con candidati targati Partito democratico. La vicesindaco Anna Scavuzzo, in ogni caso, ha fatto bene a fare un passo avanti e dirsi pronta a candidarsi a sindaco, un’aspirazione che, dopo 11 anni da numero due di Palazzo Marino, non solo è legittima, ma è persino logica. È questo, in sintesi, il Sala-pensiero espresso ieri mattina davanti ai cronisti sulle future elezioni comunali del 2027. La premessa è che, dopo un mandato completato e un secondo mandato ormai verso la conclusione, l’attuale sindaco non potrà ricandidarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

