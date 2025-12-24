Il Nitrito Tour di Nada risuona al teatro Bonci

Sabato alle 20.30, il teatro Bonci ospita Nada con il suo Nitrito Tour 2025. La cantante sarà accompagnata dalla band composta da Andrea Mucciarelli, Franco Pratesi, Francesco Chimenti e Luca Cherubini Celli. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni, in un contesto intimo e raccolto, all’insegna della musica di qualità.

Il palco del Bonci ospita, sabato alle 20.30, la cantante Nada con " Nitrito Tour 2025 ". Accanto a lei la band composta da Andrea Mucciarelli (chitarra), Franco Pratesi (tastiere), Francesco Chimenti (basso) e Luca Cherubini Celli (batteria). Il concerto accompagna l'uscita del nuovo album di inediti, che ha lo stesso titolo: Nitrito, pubblicato nel maggio scorso per Santeria e prodotto da John Parish, storico collaboratore di PJ Harvey e Tracy Chapman. Anticipato dai singoli Un giorno da regalare e Una notte che arriva, l'album arriva a cinque anni dal precedente lavoro La paura va via da sé se i pensieri brillano.

Nada, parte da Cagli il tour del nuovo album "Nitrito" - Autrice e interprete unica, Nada attraversa la storia della musica italiana firmando alcuni dei più grandi successi italiani e internazionali. corriereadriatico.it

E' 'Nitrito' il nuovo album di inediti di Nada - L'opera, prodotta da John Parish, sarà pubblicata venerdì 9 maggio su etichetta Santeria e distribuzione Audioglobe. ansa.it

