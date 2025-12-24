Il navigatore li porta su una strada chiusa per neve e restano bloccati | il padre va a salvarli e resta impantanato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due 24enni restano bloccati dalla neve sul Monte Grappa, in Veneto, a causa del navigatore. Anche al padre tocca la stessa sorte. Ma tutti e tre vengono salvati dal Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

