Il navigatore li porta su una strada chiusa per neve e restano bloccati | il padre va a salvarli e resta impantanato
Due 24enni restano bloccati dalla neve sul Monte Grappa, in Veneto, a causa del navigatore. Anche al padre tocca la stessa sorte. Ma tutti e tre vengono salvati dal Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
