Il Natale sudtirolese | tra Christkindl mercatini e antiche usanze familiari

Il Natale in Alto Adige rappresenta un momento di forte tradizione, radicato nelle usanze locali e nelle atmosfere delle vallate e delle montagne. Tra i mercatini di Natale, i rituali antichi e le celebrazioni familiari, questa regione conserva un modo autentico di vivere le festività, unendo elementi culturali di origine germanofona a un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione.

AGI - Il Natale tra le vallate e sulle montagne dell'Alto Adige è strettamente legato alle tradizioni di area germanofona. In attesa delle forti, e anche romantiche, nevicate, del gelo, nella provincia più settentrionale d'Italia, patria degli sport invernali, è tutto pronto per le celebrazioni legate al Natale che si festeggia, per quanto concerne il gruppo linguistico tedesco, il 24 dicembre. Negli anni la tradizione dei festeggiamenti della vigilia viene osservata anche da famiglie italiane per le quali, però, la mattina e il pranzo del 25 dicembre rimangono il classico giorno del Natale. A rendere l'atmosfera ancor più magica, tra addobbi, riti e tradizioni, ci sono i 'moderni' ma ormai tradizionali Mercatini di Natale, con quello di Bolzano resterà nella storia il primo in Italia, 'copiato', nei primi anni '90, da quello storico di Norimberga. 🔗 Leggi su Agi.it

