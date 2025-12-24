Il Natale si accende sulle montagne lariane | la ferrata illuminata richiama appassionati e famiglie
Da anni, il 23 dicembre, antivigilia di Natale, le montagne lecchesi si trasformano in una lunga linea di luce. Le fiaccolate, allestite e organizzate da diverse associazioni del territorio, sono diventate un appuntamento atteso, capace di unire la voglia di camminare in quota con il fascino di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
