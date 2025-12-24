Il Natale si accende sulle montagne lariane | la ferrata illuminata richiama appassionati e famiglie

Da anni, il 23 dicembre, antivigilia di Natale, le montagne lecchesi si trasformano in una lunga linea di luce. Le fiaccolate, allestite e organizzate da diverse associazioni del territorio, sono diventate un appuntamento atteso, capace di unire la voglia di camminare in quota con il fascino di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

natale accende montagne larianeLe fiaccolate dell'Antivigilia illuminano le montagne lecchesi: la magia del Natale sui sentieri - Dal Cornizzolo al Moregallo, dalla Rovinata al Medale: centinaia di persone hanno partecipato martedì sera alle suggestive fiaccolate natalizie che hanno rischiarato le vette del territorio ... leccotoday.it

A Natale si accende anche la spiaggia - Per la prima volta, a partire da sabato, l’intero tratto di lungomare dal... ilrestodelcarlino.it

