Ed eccoci giunti al Santo Natale che fa da spartiacque tra il vecchio e il nuovo, tra passato e futuro, tra bilanci e desideri. Che si creda o meno al suo senso intrinseco, il Natale è sempre occasione per invocare una nuova rinascita. Essa è consapevolezza ed evoluzione in un processo di trasformazione che porta a nuova vita, a una prospettiva di ritrovata speranza. Per questo chiunque, anche il più scettico, si accosta al periodo più dolce e forse anche il più malinconico dell’anno, con il desiderio che esso possa essere un nuovo germoglio. Questo germoglio rappresenta la fiducia in un futuro migliore, avulso dai conflitti interni, relazionali, sociali e mondiali; dall’opportunismo cieco e dall’insano egoismo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Il Natale e la profondità della rinascita

