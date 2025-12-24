Il Natale di Salvamamme Roma | raccolti oltre 5mila giocattoli per i bambini più fragili
Anche quest'anno Salvamamme ha pensato ai bambini più fragili dei quartieri di Roma, e insieme a Croce Rossa Italiana ha organizzato una festa dedicata alle famiglie, distribuendo giocattoli di seconda mano altrimenti destinati allo smaltimento. La festa di Natale di SalvamammeL'evento ha avuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
