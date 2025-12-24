Il Natale dei carabinieri nel cuore della periferia | Nessun luogo è distante se lo Stato è presente
LECCE – Un segnale forte, di quelli che passano attraverso la scelta dei luoghi prima ancora che dalle parole. Quest’anno, il tradizionale scambio di auguri natalizi del Comando provinciale dei carabinieri di Lecce non si è svolto in una cornice istituzionale del centro storico, ma presso la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
