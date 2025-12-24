LECCE – Un segnale forte, di quelli che passano attraverso la scelta dei luoghi prima ancora che dalle parole. Quest’anno, il tradizionale scambio di auguri natalizi del Comando provinciale dei carabinieri di Lecce non si è svolto in una cornice istituzionale del centro storico, ma presso la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: “Volevo comprare un regalo di Natale alla mia sorellina”. 11 anni, il gesto di cuore dei carabinieri

Leggi anche: Nel luogo delle nozze dei genitori, nel giorno della morte del papà: il matrimonio di Virginia Agnelli è un atto d’amore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

MADDALONI IN FESTA - Anche la periferia si accende di magia natalizia grazie ai volontari GUARDA IL VIDEO.

Il Natale dei carabinieri nel cuore della periferia: “Nessun luogo è distante se lo Stato è presente” - Il comandante provinciale, colonnello Andrea Siazzu, ha scelto la parrocchia di San Giovanni Battista per lo scambio di auguri con i militari, sottolineando il valore della prossimità e dell’inclusion ... lecceprima.it