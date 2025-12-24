Il Natale a tavola dei foggiani dai piatti della tradizione a quello che vuole mia moglie | E il 26 brodo

A Foggia il pranzo di Natale resta un appuntamento sacro, soprattutto quando si parla di primi piatti. Sulle tavole delle famiglie foggiane dominano senza sorprese la pasta al forno, la lasagna e la più semplice ma intramontabile pasta al sugo, preparazioni che richiamano la tradizione e il. FESTE Altro che menu gourmet: il vero Natale è nei piatti della Capitanata; I piatti delle feste in Puglia: tradizioni natalizie pugliesi a tavola.

Natale a Roma, cosa si mangia a tavola: i piatti della tradizione - È il 24 dicembre: a Roma il Natale è un rito di famiglia che passa dalla tavola, tra Vigilia e pranzo del 25, ma cosa si mangia davvero? msn.com

Come si apparecchia il Natale a tavola: l’atlante dei piatti che racconta l’Italia - Romagna resta fedele a tortellini in brodo, lasagne, passatelli, cotechino e zampone con lenticchie, chiudendo con il panone di Natale. msn.com

Sant'Egidio, “A Natale aggiungi un posto a tavola”. Campagna solidale fino al 27 dicembre 2025. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/12/santegidio-a-natale-aggiungi-un-posto-a-tavola-811e63bb-006b-43a8-9657-6e418437d5c7.html - facebook.com facebook

