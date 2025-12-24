Il Natale a Corciano Musica e presepe vivente Il programma delle feste

Il Natale a Corciano prosegue fino al 6 gennaio, offrendo un ricco programma di eventi dedicati alle tradizioni e alla musica. Quest’anno, il tema principale è la tutela della biodiversità, rappresentata dall’ape, simbolo di operosità e rispetto per il Creato. Tra presepi viventi e concerti, il calendario mira a valorizzare le radici locali e la sensibilità verso l’ambiente, in un’atmosfera di convivialità e riflessione.

Prosegue con grande successo fino al prossimo 6 gennaio il ricco calendario di eventi di " Natale a Corciano ", un'edizione che quest'anno sposa un tema di profonda attualità: la ricchezza del Creato e la tutela della biodiversità, rappresentate dal simbolo operoso dell'ape. L'evento si inserisce inoltre nelle celebrazioni per l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco, il "cantore delle creature", offrendo ai visitatori un percorso che unisce spiritualità e riflessione ecologica. Cuore pulsante della manifestazione è il tradizionale Presepe monumentale a grandezza naturale che accoglie i passanti in piazza dei Caduti con l'accampamento dei Magi.

CONCERTO DI NATALE dell'Associazione Filarmonica di Corciano TEATRO DELLA FILARMONICA DI CORCIANO > Sabato 27 Dicembre 2025 > Ore 21 INGRESSO LIBERO Vi aspettiamo numerosi per l'imperdibile - facebook.com facebook

