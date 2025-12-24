Il mondo del calcio piange la perdita di un difensore della Nazionale, deceduto in un incidente sulla neve. Il calciatore, 34 anni, si trovava con la moglie quando la seggiovia si è improvvisamente staccata, provocando una tragedia. La sua scomparsa rappresenta un momento di dolore e riflessione per il mondo dello sport e non solo.

Un calciatore di 34 anni ha perso la vita a seguito di un terribile incidente. Si trovava con la moglie sulla neve, quando la seggiovia si è staccata all’improvviso. L’uomo è caduto nel vuoto. Il cordoglio del club Il mondo del calcio piange la morte prematura di un calciatore, avvenuta a causa di un drammatico incidente sulle piste da sci. Il difensore 34enne, molto amato dai suoi tifosi e protagonista con la maglia della Nazionale, ha perso la vita in modo tragico. Dopo una caduta nel vuoto di oltre settanta metri. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il mondo del calcio è in lutto: il difensore della Nazionale muore dopo un incidente sulla neve

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio: scomparso prematuramente l’ex difensore

Leggi anche: Muore professoressa, il lutto del mondo della scuola: “Il suo coraggio rimarrà un esempio”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lutto nel mondo del calcio bergamasco è morto Eugenio Perico; Calcio è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni È stato bandiera dell’Ascoli e dell’Atalanta; Calcio in lutto è morto Eugenio Perico | aveva 74 anni; Lutto in casa Atalanta | è scomparso il papà di Mario Pašali?.

Lutto nel mondo del calcio: addio a Bruno Baveni. Il cordoglio del Milan – FOTO - Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all’età di 85 anni Bruno Baveni, ex centrocampista del Milan e non solo. milannews24.com