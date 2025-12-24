Il miracolo di Natale legge la storia del padre con 7 euro sul conto e si offre per aiutarlo | Sono colpito vorrei dargli una mano
Ascoli, 24 dicembre 2025 – Legge la storia di Vasile Potolinca, è la Vigilia di Natale e decide di fare qualcosa. Carlo, 60 anni, di Ascoli Piceno, impiegato pubblico, scrive una mail alla redazione del Carlino di Ancona per capire come poter aiutare. “Mi ha colpito che non sia scappato – ci racconta al telefono dopo che lo abbiamo contattato –. Ha cercato di affrontare tutto, di andare avanti”. Incontro ed emozioni al Carlino, intervista all'imprenditore che ha aiutato il papà che ha perso tutto Le difficoltà del 44enne. Il riferimento è alla storia di Vasile, 44enne di origine rumena, residente ad Ancona, sposato e padre di una bimba, schiacciato da un debito di 517. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Papà resta con 7 euro sul conto, imprenditore legge la sua storia e decide di aiutarlo: “È un miracolo di Natale”
Leggi anche: Incontro ed emozioni al Carlino, ecco l’aiuto al papà con 7 euro sul conto: “Questo è un miracolo, grazie”
Papà resta con 7 euro sul conto, imprenditore legge la sua storia e decide di aiutarlo: È un miracolo di Natale; I 10 film di Natale da (ri)vedere: le storie che scaldano il cuore; Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie”; Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Mediaset.
Il miracolo di Natale, legge la storia del padre con 7 euro sul conto e si offre per aiutarlo: “Sono colpito, vorrei dargli una mano” - Da Ascoli la mail e poi la telefonata di un lettore, Carlo, impressionato dalle difficoltà di Vasile Potolinca. msn.com
Papà resta con 7 euro sul conto, imprenditore legge la sua storia e decide di aiutarlo: “È un miracolo di Natale” - Vasile Potolinca, 44 anni, era rimasto con 7 euro sul conto corrente dopo il fallimento della sua piccola azienda di artigiano ... fanpage.it
Ancona, papà sommerso dai debiti resta con 7 euro sul conto, un imprenditore legge la storia e lo aiuta - La vicenda di Vasile Potolinca, 44 anni, operaio e padre, colpisce un imprenditore emiliano che decide di intervenire: “È un miracolo”, dice l’uomo dopo l’incontro. msn.com
Il miracolo di Natale di Vincenzo, scampato all’esplosione per caso. Borrelli in visita alla pizzeria colpita dall’ordigno a San Pietro a Patierno: “Non la camorra, ma chi lo ha aiutato a ripartire la vera anima della città” Dopo il grave attentato avvenuto lo scorso 1 - facebook.com facebook
Persino Babbo Natale è sorpreso dal miracolo di Magic8 Pro. Trasforma gli “ops” in “ossessioni”. Buon Natale! #HONORMagic8Pro #Magicinonetouch x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.