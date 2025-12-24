Tra le perdibili polemiche woke del Natale 2025 ce n'è una che merita una riflessione particolare. Sabato scorso, durante l'omelia pronunciata nella cattedrale di Conversano in Puglia, il Nunzio apostolico in Ciad e Repubblica Centrafricana monsignor Giuseppe Laterza ha ricordato un concetto cardine della Natività di Gesù bambino che stanotte celebriamo: "Maria è veramente libera, libera perché sa obbedire. Maria è la donna veramente più libera del mondo, dovremmo dirlo a qualche femminista". Ai soliti benpensanti non è bastata la spiegazione secondo cui Maria "realizza la sua libertà obbedendo al progetto di Dio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il miracolo di Maria e la paura di quel "sì"

