Il Mi’ riordo dei Millennial Così le storie della nostra città ora si tramandano su Instagram

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno un luogo in comune: Viareggio. E l’urgenza di raccontarlo, di esplorare le sfumature e le dinamiche della città attraverso le sue storie. Affinché niente vada perduto. Lei si chiama Giulia Gemignani, ed è un medico di famiglia, mentre lui è Filippo Gattai Tacchi, storico e ricercatore universitario. E insieme a Bianca Bertini, videomaker, e Giuditta Ciani, social media manager, due anni fa, era il 27 dicembre, hanno lanciato su Instagram la pagina “Viareggio Magazine“. Il “Ti riordo“ dei Millennial, un racconto che nasce dalle testimonianze storiche, si innesta nel presente e si connette al futuro coi social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il mi8217 riordo dei millennial cos236 le storie della nostra citt224 ora si tramandano su instagram

© Lanazione.it - Il "Mi’ riordo" dei Millennial. Così le storie della nostra città ora si tramandano su Instagram

Leggi anche: “Briccialdi day, così la musica si fa racconto della nostra storia e della nostra crescita”

Leggi anche: Elisabetta Franchi e le storie pubblicate su Instagram: "La sincerità paga sempre"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.