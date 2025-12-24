Hanno un luogo in comune: Viareggio. E l’urgenza di raccontarlo, di esplorare le sfumature e le dinamiche della città attraverso le sue storie. Affinché niente vada perduto. Lei si chiama Giulia Gemignani, ed è un medico di famiglia, mentre lui è Filippo Gattai Tacchi, storico e ricercatore universitario. E insieme a Bianca Bertini, videomaker, e Giuditta Ciani, social media manager, due anni fa, era il 27 dicembre, hanno lanciato su Instagram la pagina “Viareggio Magazine“. Il “Ti riordo“ dei Millennial, un racconto che nasce dalle testimonianze storiche, si innesta nel presente e si connette al futuro coi social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "Mi’ riordo" dei Millennial. Così le storie della nostra città ora si tramandano su Instagram

Leggi anche: “Briccialdi day, così la musica si fa racconto della nostra storia e della nostra crescita”

Leggi anche: Elisabetta Franchi e le storie pubblicate su Instagram: "La sincerità paga sempre"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Una nuova analisi sulle abitudini di spesa mostra un dato sorprendente: i Millennial tra i 25 e i 40 anni spendono oggi più in alcol che in generi alimentari. Secondo gli esperti, l’aumento dei prezzi al supermercato, lo stress quotidiano e una socialità sempre pi - facebook.com facebook