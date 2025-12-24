Il messaggio di monsignor Lagnese | A Natale Dio viene a dirci che ci ama

Di seguito il messaggio dell'arcivescovo di Capua e vescovo di Caserta Pietro Lagnese in occasione del Natale dal titolo “Ti ho amato!”: “Che cos’è il Natale? Cosa celebriamo in quel giorno? E perché ogni anno facciamo festa? Sembrano domande per bambini ma, forse, proprio dai piccoli possiamo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Sempio a Sallusti: "Non ho ucciso Chiara e non credo in Dio, ma ho qualcuno che mi ama. Il Natale? Con i miei"

Leggi anche: Il Natale dell'Agnello che porta Dio nella storia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Video. Il messaggio per il Natale ai casertani di sua Eccellenza il Vescovo ed Acivescovo di Capua, Mons. Lagnese; Caserta. Brindisi di auguri natalizi alla sede provinciale della Lega; Maddaloni. Oggi 4 appuntamenti con Babbo Natale; Il meteo nel casertano. Pioggia e cielo nuvoloso nella settimana di Natale.

IL MESSAGGIO DI MONSIGNOR LAGNESE - Lo spirito del Natale e l’amore di Dio nei nostri confronti - 11:55:12 Messaggio del Vescovo Pietro Lagnese per il Natale del Signore 2025 Che cos’è il Natale? casertafocus.net