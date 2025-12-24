Il messaggio di Babbo Natale dalla Lapponia | È tempo di iniziare il mio viaggio – Il video

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Lapponia, 24 dicembre 2025 "Siamo già alla Vigilia di Natale, è tempo di iniziare il mio viaggio, Buon Natale di pace e gioia", il messaggio di Babbo Natale dalla Lapponia. Santa's Lapland Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

