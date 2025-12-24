Il mercato ortofrutticolo resta alla Caorsana | in affitto per altri 12 anni l’immobile di via Piemonte
Il mercato ortofrutticolo all’ingrosso resta alla Caorsana. L’attività continuerà a svolgersi, coma dal 2014 a oggi, nell’immobile di via Piemonte. Questo l’esito dell’avviso pubblicato dal Comune di Piacenza dopo la scadenza del precedente contratto – non rinnovabile automaticamente – e a cui ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Mercato ortofrutticolo, scade il contratto per l’immobile alla Caorsana
Leggi anche: "L'Affitto - Una storia caorsana", Carlo Bosoni presenta il suo romanzo alla Libreria Romagnosi
Il mercato ortofrutticolo resta alla Caorsana: in affitto per altri 12 anni l’immobile di via Piemonte - Unica manifestazione d’interesse in risposta all’avviso pubblicato dal Comune di Piacenza, per la locazione 173mila euro per i primi sei anni e 180mila per i successivi ... ilpiacenza.it
Mercato ortofrutticolo, il nuovo hub digitale «aperto 24 ore su 24» - Sta per nascere il nuovo mercato ortofrutticolo: un hub logistico digitalizzato in grado di funzionare 24 ore al giorno - ilgazzettino.it
Mercato ortofrutticolo di Fondi, rinnovato patto contro infiltrazioni criminali - L'intesa tra istituzioni per bloccare le infiltrazioni mafiose nel mercato ortofrutticolo di Fondi si rinnova con un nuovo patto tra le parti: la firma questa mattina nel Palazzo del Governo a Latina ... rainews.it
Rapina con un ferito a Taurianova. Tre persone armate di pistola e fucili sono entrate nel mercato ortofrutticolo per prendere l'incasso di un box. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2025/12/rapina-con-un-ferito-a-taurianova-fa87176a-5804-47ba-a16e-4 - facebook.com facebook
L’Italia cresce nel mercato ortofrutticolo spagnolo #ITAdalMondo #ITAMadrid #ICEMadrid Nel primo semestre 2025, l’export italiano verso la Spagna ha raggiunto 277 mln € (+10,5% sul 2024). L’Italia si conferma 10° fornitore con una quota del 2,8%, x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.