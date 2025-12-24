Il maltempo peggiora allerta rossa il giorno di Natale | piogge e vento rischio per i fiumi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maltempo peggiora e l’allerta meteo diventa ‘rossa’. Sarà una giornata di Natale di grande apprensione quella su tutto il territorio ferrarese, alle prese con probabili violenti rovesci e con una criticità idraulica di livello massimo. Osservato speciale è (e sarà nelle prossime ore) il fiume. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

