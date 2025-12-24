Considerando quanto è numeroso il numero di fan di Star Wars, se Mark Hamill si mettesse in mezzo alla strada, magari nella Walk of fame di Hollywood, verrebbe fermato da chiunque. E invece una decina di giorni fa è accaduto proprio il contrario. In uno scherzo giocoso architettato dal Jimmy Kimmel Show, dove Hamill è poi apparso come ospite, il 74enne interprete del celebre Luke Skywalker è rimasto per diverse ore di fianco alla sua stella sulla Walk of fame in jeans, giacca nera e un cappello leggermente calato sulla fronte. All’inizio ha finto di comportarsi come un fan eccitato, chiedendo ai passanti di scattargli una foto con la stella di Hamill ai suoi piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Luke Skywalker di “Star Wars” cammina per strada a Hollywood con la sua foto sulla maglietta ma nessuno lo riconosce: l’incredibile “esperimento” di Mark Hamill

